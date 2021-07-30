2021/07/30 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أنه تمت السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحل تركيا على البحر المتوسط، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وإخلاء عشرات القرى من قاطنيها.وقال وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن السيطرة على غالبية الحرائق التي اندلعت قرب مواقع سياحية المركز الخبري الوطني.

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