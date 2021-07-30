وزير الزراعة يعلن عن تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الشعير العلفي

2021/07/30 | 16:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم الجمعة ، عن تسديد مستحقات الشعير العلفي للفلاحين والمزارعين لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ “.

واكد بيان صدر عن مكتب الوزارة تلقت وكالة خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان” الوزير الخفاجي بذل جهودا كبيرة بمتابعة مستحقات الفلاحين والمزارعين والتي جاءت نتيجة بناء على ما عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد فضلا عن وزارة المالية ومن خلال المبالغ المتوفرة من بيع هذا المحصول من قبل شركة مابين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية للبذور (قطاع مختلط) “.

وأكد الخفاجي ان المباحثات والمتابعات اثمرت عن موافقة وزارة المالية على تسديد مستحقات الفلاحين لمحصول الشعير العلفي و من المبالغ المتجمعة لدى الشركتين نتيجة بيع هذا المحصول لمربي الثروة الحيوانية وبأسعار مدعومة ، مشيرا بأن الوزارة بعد هذا القرار سددت مابذمتها للفلاحين من مستحقات محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بشكل كامل لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠

وشدد الخفاجي بأنه سيواصل جهوده من اجل تسليم كافة مستحقات الفلاحين المسوقين الى وزارة التجارة والتي اصبحت مبالغ حاكمة ضمن الموازنة ،مؤكدا ان تسليم مستحقات الفلاحين كاملة له انعكاسات ايجابية على القطاع الزراعي كونه يشجع الفلاحين على تأهيل اراضيهم ، فضلا عن زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا ، وثمن الخفاجي الجهود التي تبذلها وزارة المالية من اجل دعم القطاع الزراعي وفق المتاح لها من السيولة المالية ، كون القطاع الزراعي له اهمية كبيرة في تحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي ودعمه بات امر وطنيا .

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