رجل مرور ينقذ فتاةً بعمر 20 عاماً من الانتحار في بابل

2021/07/30 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعنلت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، انقاذ فتاة من الإنتحار من فوق جسر وسط المدينة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المفوض مهند علي المرشدي المنسوب الى مديرية مرور المحافظة سرية الدراجات قامت بإنقاذ فتاة تبلغ من العمر ( ٢٠ عاماً ) حاولت الانتحار غرقاً".

بينت ان "الفتاة كانت تحاول إلقاء نفسها في شط الحلة من فوق جسر بتة وسط المدينة، إلا أنّ عناية الله، وفطنة رجل المرور أنقذتها".

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