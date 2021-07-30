غريب آبادي يكشف عن أهم نقاط الخلاف بشأن البرنامج النووي لبلاده

2021/07/30 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مندوب إيران لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي عن أبرز النقاط التي تعيق مسار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد غريب ابادي ان الولايات المتحدة غير مستعدة لرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، ولا لإلغاء العقوبات المفروضة على خمس مئة شخصية إيرانية، فضلا عن رغبتها بان يتضمن الاتفاق فقرة تتيح التفاوض مستقبلا حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتدخلات طهران في المنطقة.

وجاءت أقوال غريب ابادي في إطار توضيحه لما صرح به المرشد الإيراني علي خامنئي والذي قال أن الغرب يريد الحاق الضرر بإيران كلما كان ذلك متاحا له، وان الولايات المتحدة لم تتقدم خطوة واحدة نحو الامام خلال المفاوضات.

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