2021/07/30 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد علاء معن، اليوم الجمعة، انطلاق حملة استثنائية كبرى لتنظيف شوارع وازقة مدينة الصدر شرق العاصمة..وذكر بيان للامانة تلقتاه “المركز الخبري الوطني” ان “أمين بغداد وجه باستنفار جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق حملة تنظيف كبرى لشوارع وازقة مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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