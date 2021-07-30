حلف الإخوان يتنمر على الرئيس التونسي

2021/07/30 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وهذا ما يفسر "الفزعة" غير المسبوقة للإخوان المسلمين وحلفائهم الذين تحركوا ضمن جوقة واحدة ضد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي.

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