تعرضت للعض 4 مرات.. تعرف إلى المرأة الشجاعة التي صورت مع أسماك القرش

2021/07/30 | 16:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت واحدة من أكثر المدافعين عن أسماك القرش شغفًا وشجاعة في العالم، لكن فاليري تايلور لم تهتم كثيرًا بالحيوانات المفترسة خلال سنوات شبابها..كيف أصبحت هذه الغواصة الأسترالية الرائدة بطلة فيلم "Jaws".

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