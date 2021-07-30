ما علاقة لقاح أسترازينكا بالتجلطات الدموية؟

2021/07/30 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

بعد مخاوف من الآثار الجانبية ، أظهرت دراسة ، تابعة للشركة المصنعة للقاح استرازينكا ، أن لقاح الفيروس التاجي يحمل مخاطر صغيرة جداً تتمثل في حدوث جلطات دموية نادرة مع انخفاض في الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى ، وعدم وجود اي مخاطر بعد جرعة التطعيم الثانية .

وجدت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة "لانسيت الطبية"، وترجمتها (بغداد اليوم )، أن المعدل المقدر للتجلط مع نقص الصفيحات الدموية بعد الجرعة الأولى كان 8.1 لكل مليون شخص من أولئك الذين تلقوا جرعة التطعيم الأولى .

يُذكر انه واجه في البداية لقاح استرازينكا عدة انتكاسات ، بما في ذلك تأخيرات في الإنتاج ، وحالات نادرة من الآثار الجانبية الشديدة ، بما في ذلك حالات التجلط ، مما أدى إلى قيام العديد من البلدان بتقييد أو إيقاف استخدام اللقاح ، والتحقيقات من قبل المنظمين وعلامات التحذير.

قيمت نتائج الدراسة ، الحالات المبلغ عنها حتى 30 نيسان والتي حدثت في غضون 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى أو الثانية ، باستخدام قاعدة بيانات السلامة العالمية لشركة استرازينكا .

وقالت الدراسة "إن قيود التحليل تضمنت الاعتماد على البيانات المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية وأولئك الذين تم تطعيمهم ، مما قد يؤدي إلى نقص الإبلاغ عن الحالات"

وأضافت أن "اهتمام وسائل الإعلام المتزايد ربما أدى إلى سوء تصنيف الحدث".

وبحسب نتائج البيانات ، تم تحديد 13 حالة من حالات التجلط الدموي على مستوى العالم بعد الجرعة الثانية لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 85 عامًا ، بما في ذلك ثماني نساء ، بينما تم الإبلاغ عن 399 حالة بعد الحالة الأولى ، ويشار الى انه اقتصرت البيانات المستخدمة لعدد الجرعات التي تم تناولها على الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وبريطانيا.

نصحت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي في آيار بعدم اخذ جرعة ثانية للأشخاص الذين يحدث لهم جلطة بعد الجرعة الأولى .

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