شرطة البصرة تصدر توضيحا بشأن وفاة 'علي مبارك' في المعتقل

2021/07/30 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية شرطة البصرة، الخميس، توضيحا بشأن وفاة احد المتهمين، فيما أشارت إلى ان حالته الصحية كانت "مشوشة" عند القاء القبض عليه لحيازته السلاح.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (30 تموز 2021)، انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة متهم القي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية..



ونود ان نبين انه بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ورد نداء الى مركز شرطة البراضعية بالتوجه الى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم القاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما سلاح".

وأضاف البيان، "ولدى وصول المفرزة الى ردهة الطوارئ تبين ان احد المتهمين كان مشوش الوعي وحسب ادعاء صديقه انه قد تناول كمية كبيرة من المخدرات خشية من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة وهذا مدون في التقرير الطبي للمستشفى".

وتابع، انه "تم استلام المتهمين من قبل مركز شرطة البراضعية وكان احدهما حالته الصحية مشوشة وقبل الوصول الى مركز الشرطة ساءت حالته الصحية وتم العودة الى المستشفى الا انه فارق الحياة، وتم ضبط المسدس الذي بحوزته ومادة مخدرة تقدر بالغرامات وسكين عدد 2".

وأشار البيان، إلى انه "تم تدوين افادة المتهم الاخر واعترف بان المتوفي قد تناول كمية كبيرة من المخدرات لمنع ضبطها من قبل مفرزة الشرطة، وتم ارسال الجثة إلى الطب العدلي حسب قرار قاضي التحقيق لمعرفة اسباب الوفاة".

وكان "مبارك فهد الشمري" والد الموقوف المتوفي "علي"، تحدث لـNRT حول ملابسات مقتل ولده في مركز شرطة البراضعية وسط البصرة.

وقال الشمري في تصريح لـNRTانه تلقى اتصالا بحصول مشادة كلامية مع ولده عند مستشفى التعليموتم نقله إلى مركز شرطة البراضعية، وعند ذهابي للمركز قيل لي ان ولدك متوفي وفي ثلاجة الموتى.

وطالب الشمري رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الشرطة والمسؤولين بكشف سبب وفاة ولده، مبينا انه قام برفع دعوى في الشؤون لكشف ملابسات ما جرى.

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