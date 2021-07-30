طبيب يكشف المواد الغذائية المسببة لتكون حصى الكلى

2021/07/30 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر

مياسنيكوف، أن هناك مواد غذائية يؤدي

تناولها بانتظام إلى تكون الحصى في

الكلى.

ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني،

إلى أنه يجب تجنب الإفراط بتناول

الأطعمة الغنية بالدهو

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