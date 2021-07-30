2021/07/30 | 18:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية: اجراء عمليات "قسطرة القلب"مجاناً بمناسبة "عيد الغدير" في مستشفى زين العابدين (ع) | فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/30 | 18:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: اجراء عمليات "قسطرة القلب"مجاناً بمناسبة "عيد الغدير" في مستشفى زين العابدين (ع) | فيديو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية: اجراء عمليات "قسطرة القلب"مجاناً بمناسبة "عيد الغدير" في مستشفى زين العابدين (ع) | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).