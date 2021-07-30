2021/07/30 | 18:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن امين بغداد علاء معن عن انطلاق حملة استثنائية كبرى لتنظيف شوارع وازقة مدينة الصدر اليوم .وذكرت الامانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان "امين بغداد وجه باستنفار جميع ملاكات وآليات بلديتي الصدر الاولى والصدر الثانية لتنفيذ حملات تنظيف مستمرة على مدار (٢٤) ساعة لرفع المخلفات والنفايات وغسل الشوارع ".واضافت:" ان امين بغداد يولي اهتماماً كبيراً بالواقع الخدمي لمدينة الصدر لما عانته من اهمال في العقود الماضية ويوجه دعوة لساكنيها للتعاون مع ملاكات امانة بغداد لاظهار واقع المدينة بشكل مغاير ".وبينت:" ان المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية تتطلب جهدا استثنائيا وخطة عمل مختلفة للنهوض بواقعها الخدمي وامانة بغداد تسعى من خلال مشروع نهضة بغداد للشروع بمشاريع حقيقية تمثل نقلة نوعية بمشهدها الحضري "./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امين بغداد يعلن عن انطلاق حملة استثنائية لقطاع النظافة في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امين بغداد يعلن عن انطلاق حملة استثنائية لقطاع النظافة في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).