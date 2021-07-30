“إف.بي.آي”: نترات الأمونيوم في انفجار بيروت أقل بكثير من الشحنة الأصلية

2021/07/30 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف.بي.آي”، أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013.ويقدر […]

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