جمهور وجمهور - صادق إطيمش

2021/07/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش توالت في الفترة التي اعقبت قرار الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول ( اكتوبر) القادم ، جملة من التصريحات والتكهنات والمزاعم التي سرحت بافكار ناشريها في اجواء لا يحسدون عليها من متاهات الخيال ، وعبرت عن فكر لا يمكن القول عنه في اجواء السياسة العراقية المعقدة ، سوى انه فكر لا يعي ماهية العمل السياسي الذي يدور في وطننا منذ اكثر من ثمانية عشر ......





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