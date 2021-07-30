انحسار الفضاء العمومي - حسن مدن

2021/07/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يقصد بالفضاء العمومي تلك المساحة الوسيطة بين الدولة والمجتمع، التي تتيح حرية الأفراد والجماعات، للإدلاء برأيهم، بما يؤمن مناخاً حوارياً تشاورياً بين الطرفين.ومفردة «انحسار» في عنوان هذا المقال، أتت بديلاً لمفردة أخرى أشد وقعاً هي «غياب»، فلكي لا نقع في آفة التعميم أو الحكم المطلق، آثرنا الحديث عن انحسار الفضاء العمومي في العالم العربي، لا عن غيابه الكلي، مع ما يحمله ذلك من سؤال عما إذا كان هذا ......





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