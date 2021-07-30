2021/07/30 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريدة_رمزي_شاكر الدكتور إسماعيل أحمد أدهم مواليد إسكندرية 1901 لأب تركي مسلم متشدد ، وأم أجنبية بروتستانتية تميل لحرية الفكر والتفكير ،سافر لتركيا و أسس «جماعة نشر الإلحاد» بتركيا سنة 1927وثم حصل على الدكتوراه في علوم الطبيعة والرياضيات من موسكو عام 1933، وصار واحداً من أعظم رواد الفكر العلمي في مجالات الذرة والكيمياء والرياضيات.



وعاد لمصر بعد أن حصل على الدكتوراة من الإتحاد السوفيتي ، وظهر نجمه عام 1936 ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسماعيل أدهم، أول عالم ذرة مصري ملحد - فريدة رمزي شاكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسماعيل أدهم، أول عالم ذرة مصري ملحد - فريدة رمزي شاكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).