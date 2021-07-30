النفط يرتفع خلال التعاملات في ظل تسجيل إنتاج

2021/07/30 | 18:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في ظل تقرير حديث يظهر زيادة إنتاج دول مجموعة "أوبك" إلى أعلى مستوى في 15 شهراً، مع تعافي الطلب على الخام عالمياً.وأظهر تقرير حديث لوكالة "رويترز"، أن إنتاج دول منظمة "أوبك" ارتفع …

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