الدفاع المدني يوضح بشأن حماية المنازل التراثية البغدادية

2021/07/30 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، ان حماية المنازل التراثية البغدادية يقع خارج اختصاصها، فيما أشارت إلى ان وزارة الثقافة والسياحة والاثار لم تخبر المديرية بشيء بهذا الخصوص. وأوضح مدير عام […]

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