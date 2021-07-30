رئيس إحدى الشركات: نقترب من جعل بيئة العمل غير مريحة لمن يرفض اللقاح

2021/07/30 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع الإصابات بمتغير دلتا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تتخذ بعض الشركات الأمريكية موقفًا بشأن تلقي اللقاحات.يشرح جوني تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية، الظروف التي سيواجهها الموظفون إذا لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد - 19.

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