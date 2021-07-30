العمليات المشتركة تحسم مصير فرض الحظر الشامل في العراق – عاجل

2021/07/30 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حسمت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، مصير حظر التجوال الشامل في العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث أوردته وكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "بطاقات الاستثناء من حظر التجوال التي صدرت سابقاً مرت عليها أربعة أشهر بعد تمديدها مع انتهاء كل شهر، ولذلك ارتأت القيادة أن تطبع بطاقات جديدة خوفاً من التزوير او التلاعب".

وأضاف اللواء الخفاجي، أنه "لا توجد أي تعليمات جديدة بخصوص حظر التجوال"، مؤكداً أن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده بفرض حظر التجوال الشامل بدءاً من يوم الأحد المصادف 1/آب/2021، مرفق بصورة للإصدار الجديد لبطاقات الاستثناء من حظر التجوال والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.

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