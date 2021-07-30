2021/07/30 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، آسو حويزي، اليوم الجمعة، أسباب النقص الحاصل في مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا في مدن الإقليم.وقال حويزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "خلال الأيام الماضية زادت نسبة الإقبال على اللقاح أضعافا مضاعفة عن الأسابيع الماضية، بسبب حملات التوعية الإعلامية والدعوات الدينية والاجتماعية للمواطنين بضرورة التلقيح".وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية أرسلت لنا 100 ألف جرعة، ووعدتنا بإرسال كميات كبيرة أخرى بعد وصول اللقاحات من المصدر، ولدينا الآن 131 مركز للتلقيح في الإقليم".وأشار إلى أن "المواطنين يأتون إلى المراكز مباشرة لغرض التلقيح، في حين أنه يجب عليهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وستأتيهم رسالة نصية عبر الهاتف تعلمهم بموعد ومكان التقليح، وهذا الأمر يخفف الزخم ويسهل الأمر، لذلك أصدرنا أمرا بعدم استقبال أي مواطن يراجع مباشرة دون التسجيل الإلكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان توضح بشأن نقص لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان توضح بشأن نقص لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).