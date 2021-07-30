مباشر من البصرة.. احتجاجات واسعة للتنديد بالتعذيب في مراكز الشرطة

2021/07/30 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، احتجاجاً على تفشي التعذيب، والتعامل القاسي داخل مراكز شرطة المحافظة، وذلك بعد وفاة اثنين من المحتجزين تحت تعذيب الشرطة.

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وتجمع العشرات من الشبان، في ساحة البحرية، قادمين من عدة مدن بالمحافظة، حاملين الأعلام العراقية، وصوراً لبعض المعتقلين الذين توفوا على يد الشرطة المحلية، مثل هشام محمد، حيث طالبوا بضرورة فتح ملف وفاته.

كما حمل الشبان، صوراً لوزيرالداخلية، عثمان الغانمي، ورئيس اللجنة العليا، الأمنية في البصرة، اسعد العيداني، وبجانبها عبارة (اغتيالات، هدر في المال العام، سرقة الأراضي، تلوث بيئي).

وأصدرت شرطة محافظة البصرة، بياناً بشأن وفاة الشاب علي مبارك، في مركز شرطة البراضعية، بعد تعرضه إلى التعذيب، وفق ما تحدث به أقرباؤه.





وبدأت القصة، وفق أقربائه، في الرابع والعشرين، من الشهر الجاري، عندما كان الشاب علي مبارك، يستقل دراجة نارية وذهب إلى الصيدلية، مع زميله، لكن حماية المستشفى، سألت عن أوراق الدراجة، التي لم يكن يحملها، فأخبروا مركز شرطة البراضعية، الذي جاء ليتسلم المجني عليه".

وقال أحد أقربائه، في مقطع مصور، إن "والده ذهب للسؤال عنه في مركز شرطة البراضعية، فأخبروه، بأن ولده موجود، وسيخرج بعد قليل، لكنه تفاجأ ليسلّموه ببطانية، وهو قد تُوفي، وعليه آثار تعذيب وطعنات، ولكمات، وكسر في فكه".

ولم تكن هذه الحالة الأولى التي تشهدها محافظة البصرة، حيث توفي الشاب هشام محمد، قبل أيام تحت التعذيب عندما اعتقل في مديرية مكافحة الإجرام.

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لجنة تحقيقة في واقعة وفاة الشاب ’هشام محمد’ تحت التعذيب بالبصرة

من جهتها قالت شرطة محافظة البصرة، في بيان، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة متهم القي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية، ونود أن نبين أنه بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ورد نداء إلى مركز شرطة البراضعية بالتوجه إلى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم إلقاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما سلاح، ولدى وصول المفرزة إلى ردهة الطوارىء تبين أن أحد المتهمين كان مشوش الوعي، وحسب ادعاء صديقه أنه قد تناول كمية كبيرة من المخدرات خشيةً من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة، وهذا مدون في التقرير الطبي للمستشفى".

وأضافت، أنه "تم استلام المتهمين من قبل مركز شرطة البراضعية، وكان أحدهما حالته الصحية مشوشه، وقبل الوصول إلى مركز الشرطة ساءت حالته الصحية، وتم العودة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المسدس الذي بحوزته ومادة مخدرة تقدر بالغرامات وسكين عدد ٢ ".

وتابعت، أنه "تم تدوين افادة المتهم الاخر، واعترف بأن المتوفي قد تناول كمية كبيرة من المخدرات لمنع ضبطها من قبل مفرزة الشرطة وتم إرسال الجثة إلى الطب العدلي حسب قرار قاضي التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة".

بدوره أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان التقرير الطبي سيحسم قضية الشاب "علي مبارك"، ان كان توفي نتيجة التعذيب او بسبب آخر.





وقال التميمي في توضيح لـ "ناس" إن "التقرير الطبي التشريحي هو من سيبين نتيجة الوفاة، سواء كانت بسبب الضرب أو الاعتداء أو المخدرات".

وأضاف أن "الشرطة في العادة حينما يجدون شخص مريض يذهبون به الى المستشفى ويتحفظون عليه ويرفعون التقرير الى قاضي التحقيق الخفر".

وتابع التميمي، "وكل هذه الملابسات يكشفها قاضي التحقيق حينما يصله التقرير وافادة المدعين بالحق الشخصي وذوي المجني عليه، فضلا عن افادة شهود الحادث".

ولفت الى أن "المبرزات الجرمية المضبوطة كما يتحدث بيان الشرطة عن وجود مسدس ومخدرات، كل هذه الأمورسيكشفها التقرير الطبي التشريحي، لا سيما وأن القضية اصبحت رأي عام".

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