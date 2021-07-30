2021/07/30 | 18:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استهدفت طائرة تركية دون طيار سيارتين مدنيتين في قرية قومجي على طريق عين العرب ـ حلب شمال غرب سوريا.وذكرت وكالة أنباء “هاوار” أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، دون أن تسجل إصابات بين المدنيين.وأضافت أن قوى النجدة والأمن الداخلي طوقت المكان الاستهداف في القرية التي تبعد 25 كيلومترا جنوب مدينة عين العرب.وأشارت الوكالة إلى أن “طيران الاستطلاع التركي يستهدف عادة المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا” وقالت إن استهداف الطيران التركي سبق أن أدى إلى “مجزرة في قرية حلنج أسفرت عن استشهاد ٣ نساء في ٢٣ من يونيو العام الفائت”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة تركية دون طيار تستهدف سيارتين في حلب شمال سوريا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تركية دون طيار تستهدف سيارتين في حلب شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تركية دون طيار تستهدف سيارتين في حلب شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).