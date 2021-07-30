العمليات المشتركة توضح بشأن حظر التجوال الشامل

2021/07/30 | 19:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، الجمعة، أن حظر التجوال مستمر، من الساعة 12 ليلاً، وحتى الساعة الـ 5 فجراً.وقال الشمري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً طيلة أيام الاسبوع …

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