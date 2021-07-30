2021/07/30 | 19:06 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة الوضع الوبائي الخطير جداً فيها.. أربيل تجدد توصياتها الوقائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/30 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتيجة الوضع الوبائي الخطير جداً فيها.. أربيل تجدد توصياتها الوقائية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتيجة الوضع الوبائي الخطير جداً فيها.. أربيل تجدد توصياتها الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).