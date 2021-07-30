اعتقد أنه دخان متصاعد.. شاهد لاعب يرصد لحظة تشكل إعصار هائل من العدم

2021/07/30 | 19:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ستيف هاوك، لاعب كرة قدم أمريكية، لشبكة CNN إنه كان في حصة تدريبية عندما أصبح الطقس سيئًا فجأة ببلدة نانتي غلو بمقاطعة كامبريا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.وكان هاوك يعتقد أن ما يبدو إعصارًا كان مجرد دخان عندما رآه للوهلة الأولى.استطاع الجميع الاحتماء ولم يصب أحد بأذى، ولم يتم التأكد رسميًا بأن الظاهرة كانت إعصارًا من قبل خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

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