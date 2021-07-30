وزارة الكهرباء تعقد اجتماعا مشتركاً مع وفد شركة شنغهاي للكهرباء الصينية

2021/07/30 | 19:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت وزارة الكهرباء في مقر الوزارة اجتماعا مشتركاً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الانتاج عن الوزير المهندس عادل كريم مع وفد شركة شنغهاي للكهرباء الصينية المنفذة لمحطة توليد كهرباء واسط الحرارية.

تم خلال الاجتماع استعراض آلية عمل المنظومة الوطنية وحجم التحديات التي تواجهها الوزارة في قطاع الكهرباء، ومدى الحاجة الى الطاقات التوليدية الحالية والمستحدثة، مع مناقشة عقود الصيانة والتشغيل لمحطة واسط الحرارية.

كما ناقش الحضور اهمية ادخال واعتماد انظمة الدورة المركبة ضمن المشاريع الحالية والمرتقبة، فهي تمثل ضرورة توليدية تعمل على تحسين الكفاءة الحرارية الكلية للمحطات وتقليل معدل استهلاك الوقود وتكاليفه.

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