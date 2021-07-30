2021/07/30 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن في الهند أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بانهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش شمال البلاد، مما يزيد من أعداد ضحايا الرياح الموسمية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الهند.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص في الهند المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص في الهند) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة يودي بحياة 7 أشخاص في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).