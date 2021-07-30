2021/07/30 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الجمعة، قدرة العراق على استيعاب 6 ملايين عامل في القطاع الخاص، فيما أوصت بضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين.وقال عضو اللجنة رياض المسعودي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية توصي بضرورة تفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين المركز الخبري الوطني.

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