العمليات المشتركة تعلّق بشأن حظر التجوال

2021/07/30 | 19:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، أن حظر التجوال مستمر، من الساعة 12 ليلًا، وحتى الساعة الـ5 فجرًا.

وقال الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "حظر التجوال مستمر كما هو من الساعة الـ 12 ليلًا، وحتى الساعة الخامسة صباحًا طيلة أيام الأسبوع ولا توجد أي تعليمات جديدة بخصوصها".

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