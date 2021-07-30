شرطة بابل تلقي القبض على مبتز الالكتروني

2021/07/30 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مبتز الكتروني حاول ابتزاز فتاة بمبلغ مالي كبير.

وقالت شرطة بابل في بيان صحفي، ان ” مفارز شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير في محافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على مبتز الكتروني أقدمَ على ابتزاز إحدى الفتيات بمبلغ مالي قدره ١٫٢٥٠٫٠٠٠ مقابل عدم نشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

واضافت ان “العملية تمت بعد ورود بلاغ الى الشعبة من ذوي الفتاة، واستدراج المتهم بكمين أمني مُحكم وسط مدينة الحلة، والقبض عليه متلبس أثناء تسليم المبلغ الذي تم الاتفاق عليه”.

واشارت شرطة بابل الى انه “تم نقله الى مركز التحقيق المعني لإكمال باقي الإجراءات القانونية”.

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