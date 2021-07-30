محافظة عراقية تعلن قرارات صارمة: الوضع الصحي خطير وحساس

2021/07/30 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت غرفة عمليات أربيل، الجمعة، ان الوضع الصحي خطير وحساس، مشددة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، متوعدة المخالفين باتخاذ اجراءات صارمة.

وقالت غرفة عمليات أربيل، في بيان اليوم، (30 تموز 2021)، انه "يمنع منعا باتا اقامة التعازي في المحلة او القاعة او المنازل او الحدائق، وان أي شخص لا يلتزم سيحاسب ويغرم"، لافتا الى ان بعض المواطنين لم يلتزموا، وان قوات الشرطة ستتخذ مع المخالفين اجراءات صارمة وتغلق التعزية وتغرم صاحبها".

وأضاف البيان، ان "الوضع الصحي خطير وحساس في محافظة أربيل، وان عدد الاصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بازدياد مستمر، وان تجمع الناس في المستشفيات والوقوف امامها ادى الى حدوث اصابات كثيرة"، مبينا انه "سيتم منع اي وقوف امام المستشفى او الزيارات، وسيتم محاسبة المخالفين".

وأوضح، ان "جميع قوات وزارة الداخلية، تم تكليفها بعمل تحضيراتها لتنفيذ هذه القرارات التي تشمل اقضية حدود محافظة أربيل".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، إنها "أجرت 19455 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كشفت عن 2924 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 230263 حالة".

وأضافت أن "1276 مريضا تماثلوا للشفاء من الجائحة ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 198457".

كما سجلت الوزارة 20 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات إلى 4770 منذ ظهور الجائحة.

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