وثائق تكشف: ترامب ضغط على وزارة العدل لتغيير نتائج انتخابات 2020

2021/07/30 | 19:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وثائق أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وقالت اللجنة في بيان […]

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