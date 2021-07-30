مدينة الرياح وأساطير البحر - سعد محمد موسى

2021/07/30 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى الجزء الثالثبعد معايشتي عن كثب لطقوس موسيقى الگناوة وحلقاتها في مدينة مراكش القديمة أرتأيت أن أزور بعدها، مدينة الرياح والقلاع والحصون التأريخية والنوارس لؤلؤة المغرب (الصويرة) أو (موگادرو) أسمها التأريخي الاول حين أسسها الفينيقيون في القرن السابع قبل الميلاد وجعلوا منها ميناء ومركز تجاري، تلك المدينة التي يمتهن أغلب أهلها مهنتيّ الصيد وصناعة العرعار.



إنها عاصمة الموسيقى الگناوية في العال ......





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