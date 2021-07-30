-طريق الشعب- أول صحيفة عراقية تُطبع على الورق الخفيف! - سمير طبلة

2021/07/30 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_طبلة طبعت منظمة بريطانيا للحزب الشيوعي العراقي نسخاً من "طريق الشعب" للمرة الأولى على الورق الخفيف بعد تصغيرها لتصبح بحجم اليد الواحدة، والتي كانت تصلها من كردستان، حيث المقر الرئيسي لصدورها في ثمانينات القرن الماضي.



ووضع الرفيقان الراحلان يعقوب قوجمان (ابو سلام) وكلير مشعل (أم حقي) كل امكانيات مطبعتهما في لندن تحت تصرف الحزب.أوجز هنا طباعتها في كردستان:عاد الرفيق الراحل عبدالرزاق الصافي (ابو م ......





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