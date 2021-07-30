اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة في سورية المستقبل - عبدالله تركماني

2021/07/30 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني اللامركزية الإدارية الجغرافية الموسّعة لسورية المستقبل لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية عديدة، أصبحت سورية موطناً لعدد كبير من الأطياف المتعايشة جنباً إلى جنب، مما أثّر بشكل كبير في فرص تحسين علاقاتها ببعضها، والوصول إلى مرحلة الشعب بمفهومه السياسي الحديث.



ولكن بقيت هذه الأطياف – عملياً - وبغض النظر عن الصورة الكاذبة التي كان يقدمها نظام آل الأسد، في حالة من التفكك والانغلاق على الهوية ما قبل ا ......





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