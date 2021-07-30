مسؤول بالبنتاغون: درون إيرانية هاجمت ناقلة النفط الإسرائيلية قبالة سواحل عُمان

2021/07/30 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن البحرية الأمريكية ترافق ناقلة النفط الإسرائيلية المنكوبة ميرسير ستريت إلى الميناء، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة دون طيار مسلحة، قبالة سواحل سلطنة عُمان، يعتقد أن إيران كانت تسيرها.

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