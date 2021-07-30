2021/07/30 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تعرض أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى الى عمل ارهابي تخريبي.وذكر بيان لوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “خط نقل الطاقة الكهربائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبوات ناسفة تستهدف احد ابراج الطاقة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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