أغنى رجل في العالم يتلقى ضربة قاسية.. خسارة 13 مليار دولار بلمح البصر

2021/07/30 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تراجع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس للمركز الثاني ضمن قائمة أغنياء العالم، بعد أن هبطت ثروته اليوم الجمعة إلى نحو 193.4 مليار دولار.

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بينما احتل الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، الآن المركز الأول بثروة صافية تبلغ 194.6 مليار دولار.

وظهر بيزوس لأول مرة في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، في عام 1998 عندما بلغت ثروته 1.6 مليار دولار.

وخسر "بيزوس" اليوم نحو 13.7 مليار دولار من ثروته أي 6.25، بعد خسائر كبيرة لسهم أمازون منذ انطلاق جلسة وول ستريت.

ووفقا لـ"فوربس"، تسبب إفصاح الشركة أمس عن إيرادات أدنى من توقعات السوق وتحذيرها من تراجع أعمالها في الفترة المقبلة، إلى خسارة سهم أمازون نحو 7% منذ انطلاق تداولات جلسة وول ستريت اليوم.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الجمعة إثر تقرير قاتم لنتائج الأعمال ربع السنوية من أمازون.كوم.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 71.3 نقطة بما يعادل 0.20% ليفتح على 35013.26 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24 نقطة أو 0.54% ليسجل 4395.12 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 162.4 نقطة أو 1.10% إلى 14615.851 نقطة.

وأعلنت أمازون الخميس عن أرباح أقل من المتوقع، رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت عن تسجيل إيرادات خلال الربع الثاني بلغت 113.08 مليار دولار، بينما سجلت أرباح بلغت 15.12 دولارًا للسهم، أو 7.8 مليار دولار.

تعد هذه النتائج أقل مما توقعه المحللون، كما أعلنت الشركة عن توقعات للربع الثالث أقل من المنتظر، وحذرت من إمكانية تراجع أعمالها في الفترة المقبلة، مما حفز حركة بيع كثيفة للسهم في التداولات الالكترونية أدّت إلى تراجعه أكثر من 7%.

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