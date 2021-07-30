2021/07/30 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحصى محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الجمعة، عدد درجات الحذف والاستحداث والمشمولين بقرار 315 من المحاضرين في المحافظة، فيما أعلن عن اجتماعه بوكيل وزارة المالية يوم الأحد المقبل، لمناقشة توفير التخصيصات المالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحد المقبل..



سيتم مناقشة التخصيصات المالية للمحاضرين في بابل المركز الخبري الوطني.

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