التحالف العربي يحبط هجوم حوثي على سفينة تجارية سعودية

2021/07/30 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، إحباط محاولة هجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.وقال التحالف في بيان اليوم الجمعة: إن “الحوثيين مستمرون في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني”.

وتابع: “جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة ل‍مضيق باب المندب”.

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