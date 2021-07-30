2021/07/30 | 20:06 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 30 يوليو 2021 | 07:41 مساءً

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العراق يتلقى شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19

تلقت جمهورية العراق يوم أمس شحنة جديدة تضم 249,600جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.



وتعمل مبادرة "كوفاكس" العالمية التي يقودها "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" ( CEPI ) و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI و"منظمة الصحة العالمية"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على ضمان توفر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، للدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء.



وبهذه المناسبة، قال الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية: "تهدف وزارة الصحة إلى رفع معدلات التحصين ضد كوفيد-19 وتطوير خطط مختلفة للوصول إلى جميع المواطنين وزيادة عدد جرعات اللقاح المتوفرة للجمهور، وبالتالي تمكيننا من مواكبة العدد المتزايد لعمليات التسجيل على اللقاح في مختلف أنحاء الدولة".



من جهته قال رامي اسكندر، المدير الإقليمي لشركة أسترازينيكا بمنطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي: "يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات الإضافية من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 إلى بغداد.



وبالنيابة عن فريق ’أسترازينيكا‘، أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا في وزارة الصحة والبيئة العراقية ومبادرة ’كوفاكس‘ لجهودهم المتواصلة على مدار الساعة ودعمهم المستمر لتحقيق هذا الإنجاز ضماناً لوصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكبر عدد ممكن.



ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم من الشركاء لمكافحة هذه الجائحة".



وتؤكد "استرازينيكا" على التزامها الراسخ بالتوزيع العادل للقاح وعلى أوسع نطاق ممكن في مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح خلال الجائحة.



وقد ساهم لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في إنقاذ آلاف الأرواح والحيلولة دون دخول الآلاف إلى المستشفيات منذ بداية العام الجاري.



وحتى الآن، تم تقديم حوالي 700 مليون جرعة من لقاح ’أسترازينيكا‘ المضاد لكوفيد-19 لتزويد نحو 170 بلداً حول العالم، ويشكل ذلك نسبة 80% من اللقاحات المقدمة عبر مبادرة ’كوفاكس‘ حتى اليوم، وسيتم توفير أكثر من 80 مليون جرعة إضافية لتزويد نحو 127 دولة.

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