بعد وفاة معتقلين في سجون البصرة.. حقوق الانسان النيابية تكشف عن تحركات سريعة وجديدة

2021/07/30 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الجمعة، عن تحركات جديدة من خلال فتح ملف حالات التعذيب والانتهاك التي تشهدها اغلب السجون العراقية.

وقال عضو اللجنة قصي عباس الشبكي، لـ NRT عربية، (30 تموز 2021)، "نحن كلجنة حقوق انسان، نتلقى الكثير من الشكاوى حول تعذيب سجناء"، مبينا، أن "أغلب السجون العراقية غير مهيئة لحجر الموقوفين وتفتقد لكثير من الشروط الملائمة لحقوق الانسان".

وأضاف، "بعض منتسبي الدوائر المسؤولة عن عمليات التحقيق، تمارس عمليات الضغط والتعذيب بحق المحتجزين بطريقة مخالف للمعايير الدولية، ودون رقابة تذكر".

مطالبا، بـ"وقفة حقيقية من قبل الجهات الرقابية المسؤولة عن ملف السجون العراقية".

وشدد الشبكي على أنه "رغم تعطل جلسات البرلمان بسبب قرب موعد الانتخابات، الا ان لجنتنا ستكون لها وقفة حقيقة من خلال السعي لعقد جلسة نيابية خاصة لمناقشة ملف انتهاكات حقوق الانسان في البلاد".

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