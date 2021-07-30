استهداف احد ابراج الطاقة في ديالى

2021/07/30 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن تعرض أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى الى عمل ارهابي تخريبي.وذكر بيان للوزارة، ان “خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ديالى – شرق بغداد رقم /١ ٤٠٠ ك.ف التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى، تعرض الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة أدى […]

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