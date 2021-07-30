الاتحاد الأوروبي يتبنى إطارًا لعقوبات تستهدف لبنان وسط قلق متزايد من الأزمة في البلاد

2021/07/30 | 20:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنّى الاتحاد الأوروبي إطار عمل "لإجراءات تقييدية هادفة" لمعالجة المخاوف بشأن الأزمة السياسية والمالية "الخطيرة" في لبنان، بحسب ما أفاد المجلس الأوروبي في بيان يوم الجمعة.

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