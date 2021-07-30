حرب الأبراج من جديد.. استهداف أبراج طاقة بعبوات ناسفة في ديالى

2021/07/30 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

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بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق "ديالى - شرق بغداد" إلى عمل تخريبي بواسطة عبوات ناسفة.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تموز 2021)، أنه "لا زالت الهجمات التخريبية للبنى التحتية لقطاع الكهرباء توغل بأذى المواطنين وتحاول حرمانهم من خدمة للكهرباء، مستهدفة تقطيع اوصال المنظومة من خلال استهدافات متكررة لخطوط وابراج نقل الطاقة".

وأضاف البيان، "حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (ديالى - شرق بغداد رقم /١ ٤٠٠ ك.ف) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وانحناء البرج المرقم (٤٨) في منطقة الهاشميات بمحافظة ديالى".

وأكد البيان أنه "تنفيذاً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الانتاج(عن الوزير) عادل كريم ، توجهت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض البرج رقم ٤٨ الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي (قطع ارجل عدد ٢) ادى الى ميلانه".

وتابع البيان، "وبعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية بغرض اطفاء الخط اضطرارياً لمعالجة ميلان البرج واعادة تشييده ، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".

واشار الى ان "الادارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل وضع الخطط العاجلة وتنفيذها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، الا انها تُفَاجىء بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها، حيث يعمد منفذي هذه الأعمال الارهابية والتخريبية في الإيغال بالاعتداءات العبثية، لكن الوزارة ومن خلال توجيهات الوزير وكالةً، قد اعلنت قبولها التحدي ولن تراهن على واجباتها ومسؤولياتها امام الوطن والمواطنين واننا سنعيد اعمار مايدمره التخريبيون".

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