2021/07/30 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان “مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون” في البلد المذكور.وذكرت وكالة “رويترز” أن “العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية المركز الخبري الوطني.

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