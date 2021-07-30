رئاسة البرلمان تحذر من “كارثة صحية” وتشدد على أمر مهم

2021/07/30 | 20:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، اليوم الجمعة، من كارثة صحية بسبب إزدياد أعداد الإصابات والوفيات لجائحة كورونا، فيما شدد على ضرورة أخذ اللقاحات والإلتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال مكتب الحداد في بيان صحفي، إن الأخير “حذر من كارثة صحية وفقدان السيطرة وانتشار الوباء بسبب الإزياد الخطير لأعداد الإصابات والوفيات اليومية لجائحة فايروس كورونا على مستوى البلاد، مطالباً المؤسسات الصحية الحكومية والجهات الساندة إلى التعاون وسرعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، و توصيات خلية الأزمة النيابية”.

وشدد على ضرورة “توفير المعدات الصحية والأوكسجين والعلاجات وتهيئة مراكز الحجر والعزل وتنفيذ إجراءات السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين لمنع حوادث الحريق”.

ودعا الحداد، وسائل الإعلام وعلماء الدين إلى “أهمية نشر التوعية الصحية عبر البرامج الثقافية والعلمية ومنابر الجمعة، ودعوة المواطنين الى ضرورة أخذ اللقاحات لتفادي الكارثة والوباء، والإلتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الحازمة والتباعد الإجتماعي وعدم الاختلاط في هذه الفترة بالذات لحين تجاوز هذه المرحلة الصعبة والمحنة الحرجة”.

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