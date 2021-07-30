احتجاجات بعد وفاة اثنين بـ

2021/07/30 | 20:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالب مكتب حقوق الإنسان في البصرة، المحافظ أسعد العيداني بالتدخل، وذلك بعد وفاة اثنين من المحتجزين تحت تعذيب الشرطة، والتفاعل الغاضب الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المكتب يطالب السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ البصرة للإيعاز بالتحقيق العاجل في حادث وفاة الشاب الموقوف علي مبارك فهد الشمري الذي توفي بتاريخ 24 تموز/يوليو الجاري".

وأضاف، أنه "يطالب المكتب بعرض نتائج التحقيقات الخاصة بقضيتي الشابين هشام الخزعلي وعلي الشمري والعمل على محاسبة المقصر وفق القانون، كما يطالب المكتب بعقد اجتماع أمني طارئ برئاسة السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا بحضور مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان للوقوف على واقع السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة".

وفي الأثناء، تظاهر العشرات من المواطنين في ساحة البحرية بمحافظة البصرة، احتجاجًا على تفشي التعذيب في السجون.

وليست هذه الحالة الأولى التي تشهدها محافظة البصرة، حيث توفي الشاب هشام محمد، قبل أيام تحت التعذيب عندما اعتقل بمديرية مكافحة إجرام المحافظة.

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