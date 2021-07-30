سامراء يتأهل للدوري الممتاز بعد تغلبه على الصناعات الكهربائية

2021/07/30 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تأهل نادي سامراء، اليوم الجمعة، الى الدوري الممتاز بعد تغلبه على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح.

وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بان" نادي سامراء تأهل الى الدوري الممتاز بعد تغلبه على الصناعات الكهربائية بركلات الترجيح في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي".

واضاف ان" لاعب نادي سامراء جهاد محمد افتتح اهداف اللقاء في الدقيقة 53، فيما عادل نادي الصناعات الكهربائية النتيجة عبر اللاعب مصطفى محمود من ضربة جزاء في الدقيقة 58 لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي".

واشار الى ان" ركلات الترجيح ابتسمت لنادي سامراء لـ 4 اهداف مقابل 2 ليتأهل بذلك نادي سامراء الى الدوري الممتاز لكرة القدم".

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